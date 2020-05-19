Инфекционист Минздрава оценила сроки завершения эпидемии COVID в России

В России ситуация с коронавирусом может наладиться к июлю. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в передаче «Док-ток» на «Первом канале».

«По тем тенденциям и как развивается эпидпроцесс, зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что к июлю месяцу. К июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», — сказала она.

Малинникова отметила, что если в стране будут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такие критичные и трагичные». Введенные ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться. «Карантинное окно сыграло уже свою роль», — заявила инфекционист.

В России выявили более 290 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 2,7 тыс. человек умерли. Лечение продолжают более 217 тыс. пациентов.