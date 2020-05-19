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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционист Минздрава оценила сроки завершения эпидемии COVID в России

В России ситуация с коронавирусом может наладиться к июлю. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в передаче «Док-ток» на «Первом канале».

«По тем тенденциям и как развивается эпидпроцесс, зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что к июлю месяцу. К июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», — сказала она.

Малинникова отметила, что если в стране будут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такие критичные и трагичные». Введенные ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться. «Карантинное окно сыграло уже свою роль», — заявила инфекционист.

Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19
Общество
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В России выявили более 290 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 2,7 тыс. человек умерли. Лечение продолжают более 217 тыс. пациентов.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал РБК, что число заболевших может вырасти, если граждане не соблюдали режим самоизоляции во время майских праздников.

Однако отсутствие всплеска заболеваемости после первых майских выходных может говорить о том, что большинство людей соблюдали ограничения, отметил вирусолог.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Минздрав, коронавирус
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