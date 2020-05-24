Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу

Вашингтон не собирался обсуждать с Москвой появившиеся у американской стороны претензии по Договору по открытому небу. Об этом в эфире программы «Своя правда» на НТВ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, Штаты готовили общественное мнение к их действиям, каждые полгода придумывая новые объяснения и говоря о претензиях к России. «Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать», — сказала она.

Представитель МИДа напомнила о встречных претензиях к Вашинтону по исполнению соглашения. Так, по ее словам, США изменили особые процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайскими островами и отказались предоставлять ночевки на континентальной части страны.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора, страны-подписанты которого позволяют совершать наблюдательные полеты над своей территорией с использованием фото- и видеосъемки другим членам соглашения, 21 мая. В качестве причины выхода американская сторона назвала нарушения со стороны России. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Москва использует полученную в рамках договора информацию для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО. В свою очередь, советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен считает, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента.