Delivery Club опроверг участие курьера в инциденте в отделении банка

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мужчина, ранее захвативший отделение Альфа-банка в столице и угрожавший взрывом, не работает на сервис доставки еды Delivery Club. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Delivery Club опровергает участие курьеров сервиса в сегодняшнем инциденте в отделении Альфа-банка», — говорится в сообщении.

Компания пояснила, что из-за возросшей популярности сервиса обычная куртка захватчика зеленого цвета была принята очевидцами за униформу курьеров Delivery Club.

Ранее издание Baza написало, что злоумышленник одет в фирменный костюм Delivery Club. Полиция Москвы сообщила, что в МВД поступил звонок о мужчине, который пришел в банк «с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды».