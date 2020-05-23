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Delivery Club опроверг участие курьера в инциденте в отделении банка

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мужчина, ранее захвативший отделение Альфа-банка в столице и угрожавший взрывом, не работает на сервис доставки еды Delivery Club. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Delivery Club опровергает участие курьеров сервиса в сегодняшнем инциденте в отделении Альфа-банка», — говорится в сообщении.

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Компания пояснила, что из-за возросшей популярности сервиса обычная куртка захватчика зеленого цвета была принята очевидцами за униформу курьеров Delivery Club.

Ранее издание Baza написало, что злоумышленник одет в фирменный костюм Delivery Club. Полиция Москвы сообщила, что в МВД поступил звонок о мужчине, который пришел в банк «с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды».

Захватчиком оказался молодой человек до 30 лет, гражданин России, приехавший из другого региона. По словам источника РБК, его зовут Алексей Барышников. Единственным требованием Барышникова было привести к нему телеведущую Ольгу Бузову, он удерживал в заложниках одного человека, клиента банка. Мужчина задержан. Его мотивы выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Теги: захват, Delivery Club, Альфа-банк
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