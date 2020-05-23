Бузова заявила о готовности к переговорам с захватчиком отделения банка

Ольга Бузова (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, захватившим заложников в отделении Альфа-банка в Москве, если бы это потребовалось. Об этом она рассказала в аккаунте в Instagram. Ранее источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что захватчик требовал возможности увидеть Бузову.

Телеведущая отметила, что новость о захвате заложников повергла ее в шок. «Хочу сказать, что я бы приехала в любой момент на встречу, разговор с террористом, если бы от меня это нужно было и ко мне бы обратились правоохранительные органы, если бы я могла помочь», — заявила Бузова. Она также поблагодарила правоохранителей за работу.

Мужчина захватил заложников в отделении Альфа-банка на улице Земляной Вал в Москве и угрожал взорвать здание. Несколько человек смогли покинуть отделение. Источник РБК сообщал, что в заложниках остался один клиент банка. Затем захватчика задержали. В результате никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело.

В столичном главке МВД отметили, что захватчик приехал в Москву из другого российского региона. Источник РБК сообщил, что его зовут Алексей Барышников и ему меньше 30 лет.