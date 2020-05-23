СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Татарстане

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пациентов больницы в Зеленодольске (Татарстан) во время пожара. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Дело возбудили по по статье 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности). Следователи осматривают место происшествия. Также решается вопрос о назначении необходимых экспертиз для установления причины пожара.

Пожар в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы произошел вечером 22 мая. Возгорание возникло на первом этаже больницы на площади 3 кв. м и было быстро потушено. В главном управлении МЧС Татарстана РБК сообщили, что из здания эвакуировали 88 человек.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана передавал, что при пожаре погибли два человека. Пострадали четверо: двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения. Позже ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на региональный Минздрав сообщили, что число погибших в результате пожара возросло с двух до трех человек.