В Татарстане два человека погибли при пожаре в больнице
Два человека погибли при пожаре в больнице города Зеленодольска в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
В пресс-службе отметили, что на место происшествия выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
«Горение происходило на первом этаже, эвакуированы 88 человек», — сообщили РБК в главном управлении МЧС Татарстана. По данным ведомства, площадь пожара составила 3 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.
ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС передает, что сообщение о пожаре в сосудистом отделении больницы поступило в 22:15 мск. В 22:31 мск в МЧС объявили о ликвидации открытого горения.