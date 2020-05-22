В Татарстане два человека погибли при пожаре в больнице

В Минздраве Татарстана сообщили о гибели двух человек при пожаре в больнице города Зеленодольска. По данным регионального МЧС, из здания эвакуировали 88 человек.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Два человека погибли при пожаре в больнице города Зеленодольска в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В пресс-службе отметили, что на место происшествия выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«Горение происходило на первом этаже, эвакуированы 88 человек», — сообщили РБК в главном управлении МЧС Татарстана. По данным ведомства, площадь пожара составила 3 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС передает, что сообщение о пожаре в сосудистом отделении больницы поступило в 22:15 мск. В 22:31 мск в МЧС объявили о ликвидации открытого горения.