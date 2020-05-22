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В Татарстане два человека погибли при пожаре в больнице

В Минздраве Татарстана сообщили о гибели двух человек при пожаре в больнице города Зеленодольска. По данным регионального МЧС, из здания эвакуировали 88 человек.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Два человека погибли при пожаре в больнице города Зеленодольска в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В пресс-службе отметили, что на место происшествия выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«Горение происходило на первом этаже, эвакуированы 88 человек», — сообщили РБК в главном управлении МЧС Татарстана. По данным ведомства, площадь пожара составила 3 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС передает, что сообщение о пожаре в сосудистом отделении больницы поступило в 22:15 мск. В 22:31 мск в МЧС объявили о ликвидации открытого горения.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Представитель экстренных служб региона сообщил «РИА Новости», что при пожаре два человека погибли, двое пострадали, и еще 83 человека эвакуировали в соседний корпус. По словам собеседника агентства, пожар произошел на площади 5 кв. м. на первом этаже сосудистого отделения Зеленодольской центральной районной больницы. Пациентов с коронавирусной инфекцией там не было.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах. «По словам очевидцев, сначала возникли проблемы с освещением, а потом из палаты на первом этаже пошел черный дым», — сказал собеседник агентства.

В Минздраве Татарстана заявили, что возгорание никак не связано с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Причины пожара устанавливаются. С аппаратами ИВЛ это никак не связано, это не ковид-пациенты», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Ранее пожары произошли в в московской городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечились пациенты с коронавирусной инфекцией. В обоих случаях сообщалось, что возгорание произошло из-за проблем с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При участии: Анастасия Курносова, Майя Бобенко
Теги: Татарстан, пожар, больница, новости РБК
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