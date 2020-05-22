Депутат Оксана Пушкина выписалась из больницы после COVID-19

Оксана Пушкина (Фото: opushkina / instagram)

Депутат Госдумы Оксана Пушкина выписалась из больницы, где она проходила лечение от COVID-19. Об этом она сообщила РБК.

Пушкина добавила, что ближайшие две недели ей предстоит провести дома.

Оксана Пушкина сообщила РБК о заражении коронавирусом 13 мая. Тогда парламентарий выразила предположение, что она похватила инфекцию во время реализации проекта #МыВместе, в ходе которого активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) доставляли больницам средства индивидуальной защиты. Депутат отмечала, что заболевание протекает у нее бессимптомно.

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