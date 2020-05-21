У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе заседания Госдумы.

«Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах, но и есть те, кто по итогам теста увидел, что он ранее болел, потому что у него обнаружены антитела. У нас таких депутатов пять человек», — рассказал Володин. По его словам, речь идет о парламентариях от фракций ЛДПР, «Единая Россия» и КПРФ.

Володин сообщил, что позже переболевших депутатов спросили, когда они почувствовали недомогание и чем в это время занимались. Выяснилось, что все они работали. Поэтому Володин призвал парламентариев в случае плохого самочувствия оставаться дома.

Он также попросил тех, у кого есть антитела, поделиться ими с теми, кому необходима помощь.