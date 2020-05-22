Появилось видео с места крушения пассажирского авиалайнера в Пакистане

В Сети появилось видео с места крушения самолета «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) в Пакистане. Ролик опубликовали журналисты изданий Global Times и GEO News.

Самолет разбился недалеко от аэропорта города Карачи, он следовал из города Лахор. По информации телеканала Geo.tv, на борту лайнера могли находиться около 85 пассажиров. Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании сообщает, что в самолете было 107 пассажиров.

По данным Jasarat, самолет упал на жилые дома в 4 км от аэропорта, перед крушением пилоты сообщили о проблемах с выпуском шасси. К месту крушения прибыли силы полиции и армии. Крушение произошло за минуту до посадки, сообщил Geo.tv со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации.