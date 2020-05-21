Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налоговых каникулах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 70,92 (-1,41) Quote, 12:59
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 77,8 (-1,38) Quote, 12:59
Помощник прокомментировал сообщения о заражении Кадырова коронавирусом Общество, 18:35 Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю Крипто, 18:24 Путин посоветовал главе Кубани «не интуичить» с датой открытия отелей Политика, 18:23 «Биткоин добрался и до Хогвартса». Дневник трейдера #23 Крипто, 18:18 Без титулов и с мировой славой. Кумиры 1990-х — Анна Курникова Спорт, 18:16 В Мосгорсуд поступило дело Кокорина и Мамаева для пересмотра приговора Спорт, 18:13 Минфин отверг возможность отмены бюджетного правила на фоне пандемии Экономика, 18:06 Суд на Украине постановил начать расследование по делу Байдена Политика, 18:06 Сервис blockchain.com откроет депозиты в биткоине со ставкой в 4,5% Крипто, 18:01 «Мне просто повезло»: что такое синдром самозванца и как с ним бороться Экономика образования, 18:00  «Авито» запустил кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса Пресс-релиз, 17:56 СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу Политика, 17:53 Самолет с аппаратами ИВЛ прибыл из США в Россию Общество, 17:48 Невеста убитого журналиста Хашогги попросила о встрече с главой АПЛ Спорт, 17:42
Антикризисные меры ,  
0 

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налоговых каникулах

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговые меры поддержки для бизнеса, социальных некоммерческих организаций (НКО) и граждан из-за ситуации с коронавирусом. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект 19 мая внесло в Госдуму правительство. Согласно документу, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших от вируса отраслей сможет получить налоговые каникулы на второй квартал текущего года.

Проект освободит от НДФЛ доходы в виде стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам, оказывающим социальные услуги россиянам. Самозанятые граждане смогут вернуть уплаченные налоги на профессиональный доход за 2019 год.

ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Финансы
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Помимо этого для индивидуальных предпринимателей (ИП) уменьшат сумму страховых взносов за текущий год, если они работают в наиболее пострадавших отраслях. Они снизятся на сумму одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Организации и ИП смогут включить в такие расходы покупку имущества, которое они приобрели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, а также расходы на оборудование для лечения и диагностики заболевания, переданное безвозмездно медучреждениям, органам госвласти или местного самоуправления, государственным и муниципальным предприятиям. В состав расходов также можно будет включать пожертвования НКО.

«По таким операциям ранее принятый к вычету налог на добавленную стоимость восстанавливать не требуется», — отмечается в пояснительной записке.

Теги: Госдума, налоговые каникулы
Материалы по теме
ЦБ сообщил о возможности подать на кредитные каникулы через госуслуги
Финансы
Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter