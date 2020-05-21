Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налоговых каникулах

Фото: duma.gov.ru

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговые меры поддержки для бизнеса, социальных некоммерческих организаций (НКО) и граждан из-за ситуации с коронавирусом. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект 19 мая внесло в Госдуму правительство. Согласно документу, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших от вируса отраслей сможет получить налоговые каникулы на второй квартал текущего года.

Проект освободит от НДФЛ доходы в виде стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам, оказывающим социальные услуги россиянам. Самозанятые граждане смогут вернуть уплаченные налоги на профессиональный доход за 2019 год.

Помимо этого для индивидуальных предпринимателей (ИП) уменьшат сумму страховых взносов за текущий год, если они работают в наиболее пострадавших отраслях. Они снизятся на сумму одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).