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Пандемия коронавируса ,  
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Минобрнауки назвало возможную дату онлайн-выпускного в вузах России

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что это 4 июля ориентировочно», — сказал Фальков. Он напомнил, что Минобрнауки выступило с инициативой проведения выпускного для студентов вузов в этом году в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса.

По словам министра, онлайн «позволяет стирать границы». Он уточнил, что мероприятия пройдут в дистанционном режиме в России в один день, чтобы создать атмосферу праздника и солидарности.

«Сама идея, что это пройдет в один день по всей стране, и многие вузы, если не большинство, уже поддержали, мне кажется, это эксперимент, заслуживающий внимания», — сообщил Фальков.

Минобрнауки заявило о неготовой к онлайн-обучению инфраструктуре вузов
Общество
Валерий Фальков

В то же время министр указал, что выпускные пройдут на локальных площадках учебных заведений из-за разницы в часовых поясах, особенностей эпидемиологической ситуации и разного «ритма жизни» в регионах.

Фальков выразил надежду, что выпускников поздравят «лучшие и самые успешные люди страны».

15 марта из-за угрозы коронавируса Минобрнауки рекомендовало перевести студентов на дистанционное обучение. В начале мая учебу в таком формате продлили на неопределенное время.

Фальков также отмечал, что 23% российских вузов отменили в этом году государственные экзамены для выпускников, оставив только защиту диплома или выпускной квалификационной работы (ВКР), как это названо в законе.
 

Теги: Минобрнауки, Валерий Фальков, выпускной, российские вузы
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