Минобрнауки назвало возможную дату онлайн-выпускного в вузах России

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Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что это 4 июля ориентировочно», — сказал Фальков. Он напомнил, что Минобрнауки выступило с инициативой проведения выпускного для студентов вузов в этом году в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса.

По словам министра, онлайн «позволяет стирать границы». Он уточнил, что мероприятия пройдут в дистанционном режиме в России в один день, чтобы создать атмосферу праздника и солидарности.

«Сама идея, что это пройдет в один день по всей стране, и многие вузы, если не большинство, уже поддержали, мне кажется, это эксперимент, заслуживающий внимания», — сообщил Фальков.