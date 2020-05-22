Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров. Об этом заявил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Мясникова, он не может назвать точную причину низкой статистики смертности от COVID-19 в стране, которую в прошлом называл «русским чудом». Однако сделал несколько предположений.

«Может быть, это БЦЖ (бацилла Кальмета-Жерена, вакцина против туберкулеза. — РБК), может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — сказал врач.

Он не исключил, что еще одной причиной небольшой летальности от коронавируса является своевременная госпитализация пациентов, достигаемая за счет большого коечного фонда.