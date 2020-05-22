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Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров. Об этом заявил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Мясникова, он не может назвать точную причину низкой статистики смертности от COVID-19 в стране, которую в прошлом называл «русским чудом». Однако сделал несколько предположений.

«Может быть, это БЦЖ (бацилла Кальмета-Жерена, вакцина против туберкулеза. — РБК), может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — сказал врач.

Разработчик вакцины от COVID-19 назвал причину низкой смертности в России
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Он не исключил, что еще одной причиной небольшой летальности от коронавируса является своевременная госпитализация пациентов, достигаемая за счет большого коечного фонда.

«Это большое количество стационаров в целом. У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе», — пояснил Мясников.

Врач заметил, что низкая смертность наблюдается не только в России, но и государствах бывшего СССР в целом. Мясников подчеркнул, что в стране не искажают статистику.

Мясников ответил на публикации о смертности от COVID-19 в России
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По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень смертности от COVID-19 в России в 7,5 раза ниже среднемировых показателей. По ее словам, причиной этого является быстрая госпитализация заболевших.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург низкую летальность от коронавируса объяснил популяционным иммунитетом россиян.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Россия, смертность
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