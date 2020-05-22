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Общественники потребовали от ООН отреагировать на водную блокаду Крыма

Организация Объединенных Наций должна отреагировать на прекращение подачи воды в Крым со стороны Украины. Об этом заявил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев на заседании ООН по формуле Арриа, передает «РИА Новости».

«Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Это противоречит всем основам международного права», — сказал Мусаев.

По его мнению, эта тема очень редко звучит в мировых СМИ, и ООН должна найти ресурсы для решения этой проблемы. При этом, вопрос водной блокады Крыма нужно решать с учетом того, что полуостров является российской территорией.

Новый премьер Украины назвал условие возобновления поставок воды в Крым
Политика
Денис Шмыгаль

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, по которому поступала вода из Днепра и обеспечивала 85% потребностей агропромышленного комплекса полуострова.

В феврале в Симферополе сообщили о дефиците питьевой воды. Из-за этого потребителям собрались отключать воду в дневное время.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не имеет технической возможности возобновить подачу воды в Крым, пока тот находится в составе России. Глава правительства при этом отметил, что водная блокада приведет к гуманитарной катастрофе.

В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды
Политика
Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в ответ на слова Шмыгаля сказал, что Крым не нуждается в поставках воды из Украины, пока та не признает полуостров российской территорией. Сенатор Сергей Цеков заявил, что условия Шмыгаля для возобновления водоснабжения являются невыполнимыми, так возвращение Крыма в состав Украины «не произойдет никогда».

Теги: Крым, водоснабжение, ООН
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