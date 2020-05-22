Общественники потребовали от ООН отреагировать на водную блокаду Крыма

Организация Объединенных Наций должна отреагировать на прекращение подачи воды в Крым со стороны Украины. Об этом заявил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев на заседании ООН по формуле Арриа, передает «РИА Новости».

«Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Это противоречит всем основам международного права», — сказал Мусаев.

По его мнению, эта тема очень редко звучит в мировых СМИ, и ООН должна найти ресурсы для решения этой проблемы. При этом, вопрос водной блокады Крыма нужно решать с учетом того, что полуостров является российской территорией.

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, по которому поступала вода из Днепра и обеспечивала 85% потребностей агропромышленного комплекса полуострова.