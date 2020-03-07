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В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

Крым не нуждается в поставках воды со стороны Украины до тех пор, пока в Киеве считают полуостров украинским. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна», — сказал он. Константинов отметил, что поставки воды на полуостров могут быть «крайне опасными», уточнив, что в Крыму не доверяют нынешнему правительству Украины. «Мы совершенно не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», — заявил он.

Кроме того, Константинов сообщил, что у полуострова есть своя программа по обеспечению водой.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook, что Киев технически не сможет поставлять воду в Крым до его «возвращения» в состав Украины. При этом, по его словам, если воду перекроют, на острове может произойти гуманитарная катастрофа.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил РБК, что условие Шмыгаля о возвращении Крыма невыполнимо, и выразил надежду, что скоро на Украине появится политик, который признает, что «Крым навечно в составе России». Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.

Теги: Крым, вода, Украина
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