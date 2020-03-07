В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды

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Крым не нуждается в поставках воды со стороны Украины до тех пор, пока в Киеве считают полуостров украинским. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна», — сказал он. Константинов отметил, что поставки воды на полуостров могут быть «крайне опасными», уточнив, что в Крыму не доверяют нынешнему правительству Украины. «Мы совершенно не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», — заявил он.

Кроме того, Константинов сообщил, что у полуострова есть своя программа по обеспечению водой.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook, что Киев технически не сможет поставлять воду в Крым до его «возвращения» в состав Украины. При этом, по его словам, если воду перекроют, на острове может произойти гуманитарная катастрофа.