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В Совфеде назвали невыполнимыми условия Украины по поставкам воды в Крым

Условие нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по возобновлению поставок воды в Крым является невыполнимым, заявил РБК член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Шмыгаль заявил, что возобновить поставку воды с территории Украины в Крым нужно, однако сделать это получится только после того, как Крым вновь станет украинским.

По словам Цекова, возвращение Крыма в состав Украины «не произойдет никогда». «Они должны это понимать. И чем быстрее появится политик на Украине, который признает, что Крым навечно в составе России, тем лучше», — уверен сенатор.

При этом, по его словам, поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу зависят не только от Киева, но и от Москвы. «У Украины должны быть соответствующие договоренности с Россией», — сказал он.

По словам Цекова, Северо-Крымский канал нуждается в восстановлении и реконструкции. «Все это процесс не быстрый. Если бы воля была руководителей на это [поставку воды], то я думаю, что это было бы положительно для отношений между Украиной и Россией», — добавил он.

Новый премьер Украины назвал условие возобновления поставок воды в Крым
Политика

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал разговор о возвращении Крыма в состав Украины в контексте возобновления поставок воды на полуостров спекуляцией. «В Крыму, как они говорят, живут граждане Украины, но вы, граждане, пока не вернетесь назад, пить не будете. Какое-то сомнительное отношение отца к своим детям, как они всякий раз пытаются себя позиционировать. Это было и при Порошенко, это есть и при Зеленском. Сам по себе этот разговор на уровне здравого смысла вызывает большое и серьезное беспокойство», — сказал он РБК.

Сенатор считает, что заявление нового главы правительства Украины о возможной подаче воды в Крым на коммерческой основе «может быть разумным». Такой подход, по его словам, может впоследствии сыграть положительную роль в выстраивании отношений между странами.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» сообщил, что водоснабжение Крыма является вопросом гуманитарной ответственности перед жителями полуострова и в случае отсутствия подачи воды в регион это приведет к «гуманитарной катастрофе». Позднее в Facebook он пояснил, что Киев не имеет технической возможности водоснабжения до «возвращения» Крыма в состав Украины.

Теги: Крым, Украина, Совет Федерации, новости РБК
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