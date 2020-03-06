В Совфеде назвали невыполнимыми условия Украины по поставкам воды в Крым

Условие нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по возобновлению поставок воды в Крым является невыполнимым, заявил РБК член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Шмыгаль заявил, что возобновить поставку воды с территории Украины в Крым нужно, однако сделать это получится только после того, как Крым вновь станет украинским.

По словам Цекова, возвращение Крыма в состав Украины «не произойдет никогда». «Они должны это понимать. И чем быстрее появится политик на Украине, который признает, что Крым навечно в составе России, тем лучше», — уверен сенатор.

При этом, по его словам, поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу зависят не только от Киева, но и от Москвы. «У Украины должны быть соответствующие договоренности с Россией», — сказал он.

По словам Цекова, Северо-Крымский канал нуждается в восстановлении и реконструкции. «Все это процесс не быстрый. Если бы воля была руководителей на это [поставку воды], то я думаю, что это было бы положительно для отношений между Украиной и Россией», — добавил он.