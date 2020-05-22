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Германия попробует убедить США не выходить из Договора по открытому небу

Власти Германии вместе с другими странами попробуют убедить руководство США пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Решение администрации США вступит в силу через шесть месяцев. В течение этого времени мы будем интенсивно работать с нашими единомышленниками, чтобы заставить Соединенные Штаты пересмотреть свое решение», — сказал Маас.

По словам Мааса, Договор по открытому небу является важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями. «Это способствует безопасности и миру практически во всем северном полушарии», — добавил министр.

Захарова назвала ударом по международной стабильности выход США из ДОН
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Он заявил, что Германия продолжит выполнять условия ДОН, а также призвал Россию вернуться к полному исполнению договора. По мнению главы МИД ФРГ, с реализацией действия договора в последние годы были трудности из-за действий российской стороны.

«На наш взгляд, это не оправдывает выход из договора. Вместе с моими коллегами из Франции, Польши и Соединенного Королевства я неоднократно заявлял об этом госсекретарю Помпео», — пояснил Маас.

НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу
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О выходе США из Договора по открытому небу президент Дональд Трамп объявил ранее в четверг. По его словам, Америка приостановит свое членство в соглашении, пока Россия «не начнет его придерживаться».

После этого госсекретарь страны Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты официально объявят другим странам-участникам о своем намерении выйти из договора 22 мая, а непосредственно выход произойдет через шесть месяцев в соответствии с нормами ДОН.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Россия не нарушала условия Договора по открытому небу. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала действия США «ударом по международной стабильности и безопасности».

Теги: Германия, США, Договор по открытому небу
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