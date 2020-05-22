Германия попробует убедить США не выходить из Договора по открытому небу

Власти Германии вместе с другими странами попробуют убедить руководство США пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Решение администрации США вступит в силу через шесть месяцев. В течение этого времени мы будем интенсивно работать с нашими единомышленниками, чтобы заставить Соединенные Штаты пересмотреть свое решение», — сказал Маас.

По словам Мааса, Договор по открытому небу является важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями. «Это способствует безопасности и миру практически во всем северном полушарии», — добавил министр.

Он заявил, что Германия продолжит выполнять условия ДОН, а также призвал Россию вернуться к полному исполнению договора. По мнению главы МИД ФРГ, с реализацией действия договора в последние годы были трудности из-за действий российской стороны.