НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу

Североатлантический совет НАТО 22 мая соберет экстренное заседание в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Об этом сообщил CNN в прямом эфире.

На заседании Совета НАТО будет обсуждаться решение Вашингтона о выходе из договора.

Президент США Дональд 21 мая заявил, что США выйдут из Договора по открытому небу, позволяющее его участникам проводить наблюдательные полеты над территориями других стран. Причиной этого решени яглава государства назвал несоблюдение Россией условий договора.

Госссекретарь Майк Помпео уточнил, что Соединенные Штаты выйдут из договора через шесть месяцев, как это предписывает документ.