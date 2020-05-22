Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 70,92 (-1,41) Quote, 21 мая, 12:59
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 77,8 (-1,38) Quote, 21 мая, 12:59
Тульский губернатор поддержал вышедшую на работу в купальнике медсестру Общество, 01:11 В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом Общество, 01:10 Биатлонист Тихонов ответил Губерниеву на слова о массовом приеме допинга Спорт, 01:00 Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах Общество, 00:59 НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу Политика, 00:55 Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу Политика, 00:38 Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Экономика, 00:00 В конгрессе предложили запретить Трампу покидать договоры без разрешения Политика, 21 мая, 23:58 Перчатки, маски и 15 машин: как актриса превратилась в таксиста «РБК Стиль» и Яндекс Такси, 21 мая, 23:49 Минздрав заявил о выплате медикам всех надбавок за работу с COVID-19 Общество, 21 мая, 23:30 Мурашко назвал число обратившихся за страховкой из-за COVID-19 медиков Общество, 21 мая, 23:26 Захарова назвала ударом по международной стабильности выход США из ДОН Политика, 21 мая, 23:14 Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень Экономика, 21 мая, 23:12 Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК Общество, 21 мая, 22:47
Новости без коронавируса ,  
0 

НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу

Североатлантический совет НАТО 22 мая соберет экстренное заседание в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Об этом сообщил CNN в прямом эфире.

На заседании Совета НАТО будет обсуждаться решение Вашингтона о выходе из договора.

Президент США Дональд 21 мая заявил, что США выйдут из Договора по открытому небу, позволяющее его участникам проводить наблюдательные полеты над территориями других стран. Причиной этого решени яглава государства назвал несоблюдение Россией условий договора.

Захарова назвала ударом по международной стабильности выход США из ДОН
Политика

Госссекретарь Майк Помпео уточнил, что Соединенные Штаты выйдут из договора через шесть месяцев, как это предписывает документ.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко сказал, что США нарушают фундаментальные основы международной безопасности в Европе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выход США из Договора по открытому небу «ударом по международной стабильности и безопасности». По ее словам, американцы не в первый раз предпринимают такие действия в последние годы.

Теги: НАТО, США, Договор по открытому небу
Материалы по теме
Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
Политика
В МИДе оценили выход США из Договора по открытому небу
Политика
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter