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Авиакомпания S7 ввела поэтапную посадку пассажиров

Фото: s7.ru
Фото: s7.ru

Авиакомпания S7 Airlines начала поэтапную рассадку пассажиров в самолете с учетом социальной дистанции, сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

В базовых аэропортах S7 — Домодедово и Толмачево — сотрудники авиакомпании сначала приглашают пройти на посадку пассажиров с местами во второй половине самолета, ближе к хвосту. Затем — пассажиров с местами в первой половине салона.

«Таким образом мы стремимся разгрузить процесс посадки в самолет, чтобы меньшему количеству пассажиров приходилось пересекаться друг с другом. Если у вас место в начале салона, то мимо пройдут все, кто сидит дальше, — такого хочется максимально избежать», — сказала директор департамента пассажирского опыта S7 Airlines Светлана Кулюкина.

Она отметила, что авиакомпания надеется на содействие пассажиров. Клиентов попросили обращать внимание на место, указанное в посадочном талоне, ожидать объявления сотрудников о начале очередного этапа посадки и соблюдать дистанцию в 1,5–2 м.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В S7 также сообщили, что, по возможности, при регистрации пассажирам автоматически назначаются места через ряд и через место друг от друга.

Кроме того, чтобы сократить количество контактов в аэропорту, пассажиры могут полностью подготовиться к вылету в мобильном приложении S7 Airlines. Например, можно выбрать место, зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости


Салоны самолетов дезинфицируются и проветриваются в перерывах между полетами, а экипаж носит маски и перчатки, сообщили в авиакомпании.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям загружать самолеты лишь на 50%, чтобы обеспечить социальную дистанцию между пассажирами. При этом Минтранс указывал, что такая мера приведет к серьезному росту цен на авиабилеты.

Теги: коронавирус, авиакомпания, S7 Airlines
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