Авиакомпания S7 ввела поэтапную посадку пассажиров

Фото: s7.ru

Авиакомпания S7 Airlines начала поэтапную рассадку пассажиров в самолете с учетом социальной дистанции, сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

В базовых аэропортах S7 — Домодедово и Толмачево — сотрудники авиакомпании сначала приглашают пройти на посадку пассажиров с местами во второй половине самолета, ближе к хвосту. Затем — пассажиров с местами в первой половине салона.

«Таким образом мы стремимся разгрузить процесс посадки в самолет, чтобы меньшему количеству пассажиров приходилось пересекаться друг с другом. Если у вас место в начале салона, то мимо пройдут все, кто сидит дальше, — такого хочется максимально избежать», — сказала директор департамента пассажирского опыта S7 Airlines Светлана Кулюкина.

Она отметила, что авиакомпания надеется на содействие пассажиров. Клиентов попросили обращать внимание на место, указанное в посадочном талоне, ожидать объявления сотрудников о начале очередного этапа посадки и соблюдать дистанцию в 1,5–2 м.