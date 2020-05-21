Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 20 мая, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 20 мая, 12:59
«Биткоин добрался и до Хогвартса». Дневник трейдера #23 Крипто, 12:28 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесли из-за коронавируса Спорт, 12:22 Что входит в современный стиль жизни с видом на Кремль Партнерский материал, 12:20 Прокурор Мурманской области проверит данные об отказе в выплатах бизнесу Бизнес, 12:19 В ВОЗ заявили о самом начале стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве Общество, 12:18 Сбербанк за 8 часов исчерпал годовой лимит средств для сельской ипотеки Финансы, 12:16 В Донбассе погиб комбат украинского батальона «Луганск-1» Общество, 12:09 Яблоко от яблони: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 Pro, 12:02 СК возбудил новое дело из-за потери Татфондбанком 41 млрд руб. Финансы, 11:59 Шальная императрица: зачем смотреть сериал «Великая» Стиль, 11:56 Ак Барс Банк помог системообразующим предприятиям льготными кредитами Партнерский материал, 11:53 Двукратный призер Олимпийских игр возглавил кемеровский волейбольный клуб Спорт, 11:50 Красноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли Общество, 11:43 В ITI Capital спрогнозировали рост цен на нефть до $40 к концу мая Quote, 11:37
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ВОЗ заявили о самом начале стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Москва находится лишь в начале стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с «РИА Новости».

«В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры все еще высоки», — пояснила она.

По ее словам, при оценке ситуации необходимо обращать внимание на значительное сокращение прироста новых случаев на регулярной основе, а также на коэффициент распространения коронавируса, который не должен превышать 1.

Согласно последним данным, всего в столице с начала эпидемии выявили 155 219 случаев коронавируса, 40 682 человека выздоровели, общее число летальных исходов составляет 1 794.

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Общество

В Москве 20 мая резко упало число новых заболевших коронавирусом — за сутки в городе выявили 2 699 новых заболевших, что на 23% меньше показателя за 19 мая. Тем не менее в четверг, 21 мая, число новых случаев за сутки вновь увеличилось до 2 913.

Накануне Вуйнович заявила, что Россия в целом перешла в «фазу стабилизации», о чем свидетельствует снижение темпов распространения в стране COVID-19. В то же время она подчеркнула, что до полной победы над болезнью еще далеко.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: ВОЗ, коронавирус, Москва
Материалы по теме
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Общество
В Москве за сутки выявили менее 3 тыс. случаев заражения COVID-19
Общество
В Москве от коронавируса вылечились более 40 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter