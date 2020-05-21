В ВОЗ заявили о самом начале стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Александр Земляниченко / AP

Москва находится лишь в начале стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в разговоре с «РИА Новости».

«В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры все еще высоки», — пояснила она.

По ее словам, при оценке ситуации необходимо обращать внимание на значительное сокращение прироста новых случаев на регулярной основе, а также на коэффициент распространения коронавируса, который не должен превышать 1.

Согласно последним данным, всего в столице с начала эпидемии выявили 155 219 случаев коронавируса, 40 682 человека выздоровели, общее число летальных исходов составляет 1 794.