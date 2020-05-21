Трамп пообещал прекратить принимать препарат гидроксихлорохин

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил). Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

В частности, лидер США планирует остановить прием лекарства «через день или два».

19 мая Трамп сообщил, что для профилактики коронавируса он принимает гидроксихлорохин по одной таблетке в день. По поводу приема данного лекарства американский президент посоветовался с врачом, который одобрил его решение.

Трамп также заверил, что он каждые две недели сдает тесты на коронавирус. За все время они показывали только отрицательный результат, сообщил американский президент. Он также сообщил об отсутствии у него симптомов заболевания.

Ранее Трамп объяснил отказ носить медицинскую маску для защиты от коронавируса тем, что он не подходит на близкое расстояние к тем, заразился вирусом. В частности, президент США отметил, что сотрудники Белого дома держатся дистанционно от него, а также носят маски. Ранее в апреле Трамп утверждал, что ношение медицинской маски не соответствует его статусу лидера США.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,5 млн случаев заражений коронавирусом, за счет чего страна занимает в мире первое место по числу зараженных COVID-19. Умерли более 93 тыс. человек.