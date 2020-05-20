Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Российские власти отказываются поднимать вопрос Крыма на переговорах. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

По его словам, сейчас обсуждать вопрос Крыма у Киева получается только с европейскими коллегами. В частности, этот вопрос поднимался на полях саммита «в нормандском формате» с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, указал Зеленский.

«И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, обговаривать этот вопрос», — отметил украинский президент.

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