Зеленский назвал Украину серьезной и бедной страной
Украина является серьезной, но бедной страной, вынужденной выплачивать США многомиллиардные кредиты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».
«Мы должны большие, очень большие суммы нашим кредиторам <...> Не мы их [кредиты] набрали, но мы будем их выплачивать», — подчеркнул он.
Зеленский отметил, что Киев «не печатает деньги», но сделает все возможное, чтобы обеспечить рост зарплат и необходимые социальные выплаты.
«Конец эпохи бедности на Украине 100% не настал», — заключил он.