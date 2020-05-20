Зеленский назвал Украину серьезной и бедной страной

Киев, Украина (Фото: Сергей Харченко / Zuma / Global Look Press)

Украина является серьезной, но бедной страной, вынужденной выплачивать США многомиллиардные кредиты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Мы должны большие, очень большие суммы нашим кредиторам <...> Не мы их [кредиты] набрали, но мы будем их выплачивать», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Киев «не печатает деньги», но сделает все возможное, чтобы обеспечить рост зарплат и необходимые социальные выплаты.

«Конец эпохи бедности на Украине 100% не настал», — заключил он.