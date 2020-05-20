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Зеленский назвал Украину серьезной и бедной страной

Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Сергей Харченко / Zuma / Global Look Press)

Украина является серьезной, но бедной страной, вынужденной выплачивать США многомиллиардные кредиты. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня инаугурации. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Мы должны большие, очень большие суммы нашим кредиторам <...> Не мы их [кредиты] набрали, но мы будем их выплачивать», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Киев «не печатает деньги», но сделает все возможное, чтобы обеспечить рост зарплат и необходимые социальные выплаты.

«Конец эпохи бедности на Украине 100% не настал», — заключил он.

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Владимир Зеленский

Также украинский лидер сообщил, что на днях он подпишет меморандума с Международным валютным фондом (МВФ). «Двери будут открыты для той помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись», — поделился Зеленский.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о новом трехлетнем соглашении на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Таким образом, международная организация выразила готовность помочь Киеву в восстановлении экономики.

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Фото: Вячеслав Мадиевский / Global Look Press

По состоянию на 2019 год, долг Украины перед Россией в сумме составлял около $3,7 млрд. Киев этот долг не признает и считает, его задолженность перед Москвой составляет $0,61 млрд, за поставки российского газа еще в начале 1990-х годов.

В 2014–2015 годах США дважды предоставляли Украине гарантии по кредитам, что позволило Киеву по низким ставкам занять на внешних рынках $2 млрд. В 2016 году Вашингтон вновь подписал соглашение о выделении Киеву транша кредитных гарантий в размере $1 млрд.
 

Теги: Владимир Зеленский, Украина, кредиты
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