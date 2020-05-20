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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова анонсировала принятие решения по датам ЕГЭ в ближайшее время

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новую дату проведения Единого государственного экзамена российские власти назовут в ближайшее время. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в Совете Федерации в среду.

«Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время», — сказала Голикова. При этом она отметила, что большинство российских регионов готово к проведению ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса.

«По информации субъектов, которую мы сейчас аккумулируем, более 70 регионов подтвердили уже сегодня готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ соответствующими средствами индивидуальной защиты», — пояснила вице-премьер.

Власти назвали возможную дату начала сдачи ЕГЭ
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В марте Минпросвещения из-за эпидемии коронавируса в России перенесло начало ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. В мае министерство второй раз отложило экзамен, не назвав новую дату.

После этого в Рособрнадзоре сообщили, что госэкзамены для выпускников школ могут начаться с 19 июня. ОГЭ для девятиклассников в 2020 году были отменены.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова рассказала, что разработчики ЕГЭ не станут упрощать его задания из-за ситуации с COVID-19. Материалы экзаменов не будут отличаться от прошлогодних.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Татьяна Голикова, ЕГЭ, коронавирус
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