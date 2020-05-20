Голикова анонсировала принятие решения по датам ЕГЭ в ближайшее время

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новую дату проведения Единого государственного экзамена российские власти назовут в ближайшее время. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в Совете Федерации в среду.

«Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время», — сказала Голикова. При этом она отметила, что большинство российских регионов готово к проведению ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса.

«По информации субъектов, которую мы сейчас аккумулируем, более 70 регионов подтвердили уже сегодня готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ соответствующими средствами индивидуальной защиты», — пояснила вице-премьер.

В марте Минпросвещения из-за эпидемии коронавируса в России перенесло начало ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. В мае министерство второй раз отложило экзамен, не назвав новую дату.