Разработчики ЕГЭ не будут упрощать экзамены из-за ситуации с COVID-19

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Ситуация с коронавирусом не повлияет на сложность заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» сообщила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Она отметила, что контрольно-измерительные материалы ЕГЭ не будут отличаться от тех, которые были в прошлом и позапрошлом году. «В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ», — сказала Решетникова.

По ее словам, для этого также нет никаких оснований. Она заявила, что одиннадцатиклассники оказались скорее в психологически непростой ситуации, которая не связана с недоосвоением учебной программы.

Глава ФИПИ сообщила, что у них есть телеуроки, видеоконсультации и методические рекомендации для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. помимо этого, у учеников одиннадцатых классов есть время на подготовку к экзаменам.