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Пандемия коронавируса ,  
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Разработчики ЕГЭ не будут упрощать экзамены из-за ситуации с COVID-19

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ситуация с коронавирусом не повлияет на сложность заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» сообщила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Она отметила, что контрольно-измерительные материалы ЕГЭ не будут отличаться от тех, которые были в прошлом и позапрошлом году. «В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ», — сказала Решетникова.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По ее словам, для этого также нет никаких оснований. Она заявила, что одиннадцатиклассники оказались скорее в психологически непростой ситуации, которая не связана с недоосвоением учебной программы.

Глава ФИПИ сообщила, что у них есть телеуроки, видеоконсультации и методические рекомендации для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. помимо этого, у учеников одиннадцатых классов есть время на подготовку к экзаменам.

Основной период ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня. В середине мая в Рособрнадзоре рассказали, что власти рассматривают варианты, при которых экзамены начнут проводить с 19 июня и позднее.

Для получения аттестатов об окончании школы девятиклассникам не нужно будет сдавать ОГЭ, а одиннадцатиклассникам — ЕГЭ. В Роспотребнадзоре отметили, что в 2020 году ОГЭ вообще не будут проводить. Аттестаты выдадут на основе школьных оценок.

В Минобрнауки также предложили провести ЕГЭ дистанционно, чтобы не допустить распространения коронавируса.

ФИПИ занимается исследованиями в области оценки качества образования, разработкой контрольно-измерительных материалов для экзаменов, ведет информационные ресурсы по ЕГЭ и ОГЭ, в том числе банки заданий.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ЕГЭ, коронавирус
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