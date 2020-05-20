AirBaltic возобновила полеты по Европе

Латвийская авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Компания получила специальное разрешения Министерства транспорта Латвии. На основании этого документа AirBaltic с 25 мая возобновит прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня — в Берлин.

Исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс подчеркнул, что здоровье пассажиров и сотрудников стоят превыше всего. «Всем нашим пассажирам теперь предоставляются маски для лица и дезинфицирующие салфетки. На наших рейсах мы следуем рекомендациям властей», — сказал он.

18 мая AirBaltic возобновила полеты из Риги в Таллин и Вильнюс. Авиакомпания также выполняет ежедневные специальные рейсы во Франкфурт и Осло. Кроме того, AirBaltic возобновляет полеты из Таллина в Амстердам, Копенгаген, Осло и Вильнюс, отмечает пресс-служба.