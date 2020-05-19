В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

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В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Инцидент произошел на территории экспериментальной площадки Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) им. А.Ф. Цыба, где предприятие ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» арендовало помещение.

Огонь был потушен до приезда сотрудников МЧС, химической и радиационной опасности нет, говорится в сообщении.

Пострадавший с ожогами был доставлен в местную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Как пояснил в разговоре с «РИА Новости» директор МРНЦ Сергей Иванов, взрыв в лаборатории произошел из-за воспламеняющейся жидкости. «Сотрудник работал с сосудом под давлением», — рассказал он.

По данным собеседника ТАСС в дежурно-диспетчерской службе города, в помещении произошел разрыв линии теплоносителя. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Калужской области.