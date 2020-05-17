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Десять пожарных пострадали при взрыве в центре Лос-Анджелеса

В результате взрыва и последующего пожара в центре Лос-Анджелеса пострадали десять сотрудников пожарной охраны. Об этом сообщила городская пожарная служба в Twitter.

По данным пожарных, инцидент произошел в 18:56 по местному времени 16 мая (4:56 мск 17 мая) в коммерческом здании на Ист Бойд-стрит. В результате взрыва загорелись несколько соседних зданий, десять сотрудников экстренной службы получили ранения.

На месте происшествия работают около 230 пожарных. На Ист Бойд-стрит был развернут мобильный медицинский пункт для оказания помощи пострадавшим и их транспортировки в больницы.

В Хьюстоне произошел взрыв
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Как сообщает телеканал NBC, некоторые пожарные получили серьезные ранения. По данным телеканала ABC, взрыв в загоревшемся здании произошел, когда сотрудники экстренной службы вошли в него.

В конце января в крупнейшем городе штата Техас Хьюстоне произошел взрыв в здании завода Watson Grindin. Компания позже сообщила, что, по предварительным сведениям, причиной взрыва стал баллон с пропиленом.

В результате взрыва пострадали два человека. В Watson Grindin заявили, что они получили легкие ранения.

Теги: взрыв, Лос-Анджелес, США
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