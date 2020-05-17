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Власти Забайкалья сообщили о лесных пожарах площадью более 11 тыс. га

За сутки в Забайкальском крае потушили восемь лесных пожаров на общей площади более 11 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По состоянию на утро 17 мая на территории края нет действующих пожаров, говорится в сообщении.

Спасатели продолжают тушить пожар в Карымском районе, но он уже локализован, утонили в правительстве. На месте работают 85 человек и 13 единиц техники. «Ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сообщили в пресс-службе.

По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 мск в Забайкальском крае спасатели продолжали тушить один пожар на площади 2,5 тыс. га. В регионе введен режим ЧС.

Лесные пожары в Забайкальском крае. Фоторепортаж
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Всего в России действуют лесные пожары на общей площади 293 га в республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Иркутской, Оренбургской, Амурской областях, сообщает Авиалесохрана. За последние сутки пожарные потушили 25 лесных пожаров на площади 12 тыс. га.

Теги: лесной пожар, Забайкальский край
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