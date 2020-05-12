Во Владивостоке один человек пострадал при взрыве газа на верфи

Во Владивостоке на судостроительном предприятии «Восточная верфь» взорвался газовый баллон, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил директор верфи Олег Сиденко.

«Произошел хлопок газового баллона. Ни один заказ верфи не пострадал, все произошло на открытом воздухе. Один человек получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — сказал он.

По словам директора, сейчас ведется расследование произошедшего.

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