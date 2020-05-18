Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 14:14
«РИА Новости» узнали о поставке 200 аппаратов ИВЛ из США в Россию Политика, 22:34 Кабмин утвердил порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарств Бизнес, 22:10 Минэк предложил убрать из УК наказание для виновников сбоев важных сайтов Общество, 21:58 Эстетика 80-х Андрея Ганкина: ретровейв о мощных автомобилях РБК и Porsche, 21:55 Осужденные за теракт в петербургском метро подали иск к УФСИН Общество, 21:52 Разработчик вакцины от COVID назвал причину низкой смертности в России Общество, 21:51 Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих Общество, 21:36 В Саратовской области отменили разрешение на прогулки и спорт на улице Общество, 21:35 СМИ узнали о готовности Дибалы продлить контракт с «Ювентусом» Спорт, 21:30 Валютный рынок с 18 по 22 мая: что будет с долларом на этой неделе Quote, 21:13 Риск — это для романтиков: 6 историй о таксистах и курьерах «РБК Стиль» и Яндекс Такси, 21:04 Контактная группа по Донбассу вернулась на конфликтную почву Политика, 20:50 Без Telegram. Блокчейн-платформа Free TON начала раздачу своих токенов Крипто, 20:44 Волейболистка сборной России сообщила о предложении от бразильского клуба Спорт, 20:41
Новости без коронавируса ,  
0 

Кабмин утвердил порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарств

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Правительство России утвердило постановление о правилах дистанционной продажи и доставки безрецептурных лекарственных препаратов. Об этом говорится на сайте кабмина.

Согласно документу, лекарства можно будет приобрести по телефону или онлайн. Для осуществления дистанционных продаж аптеки должны получить разрешение, для чего необходимо направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Заявление ведомство должно рассмотреть в течение пяти дней, говорится в сообщении.

В течение полугода мониторинг применения утвержденных правил будет выполнять Минздрав, следует из постановления.

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Указ о разрешении дистанционной продажи безрецептурных лекарств в марте подписал президент Владимир Путин. При этом президентского указа для начала продажи лекарств через интернет было недостаточно, поскольку не было регулирующих документов, указывал член комитета по охране здоровья депутат Александр Петров.

3 апреля Путин также разрешил дистанционные продажи рецептурных лекарств. Под запрет попадают только наркотические, психотропные, а также спиртосодержащие препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.

Теги: лекарства, аптеки
Материалы по теме
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Общество
Госдума разрешила онлайн-продажу лекарств
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter