Кабмин утвердил порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарств

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Правительство России утвердило постановление о правилах дистанционной продажи и доставки безрецептурных лекарственных препаратов. Об этом говорится на сайте кабмина.

Согласно документу, лекарства можно будет приобрести по телефону или онлайн. Для осуществления дистанционных продаж аптеки должны получить разрешение, для чего необходимо направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Заявление ведомство должно рассмотреть в течение пяти дней, говорится в сообщении.

В течение полугода мониторинг применения утвержденных правил будет выполнять Минздрав, следует из постановления.

Указ о разрешении дистанционной продажи безрецептурных лекарств в марте подписал президент Владимир Путин. При этом президентского указа для начала продажи лекарств через интернет было недостаточно, поскольку не было регулирующих документов, указывал член комитета по охране здоровья депутат Александр Петров.