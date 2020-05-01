Роспотребнадзор объяснил правила возврата купленных в интернете лекарств

Покупатель может вернуть купленные через интернет лекарства, если они оказались некачественными или при их продаже распространялась неверная информация. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что чаще всего потребитель не может самостоятельно определить, является ли препарат качественным. При этом он имеет право запросить у аптеки копию декларации о соответствии лекарства, говорится в сообщении.

Кроме того, возвратить препараты в аптеку можно при недостоверной рекламе или ошибке в описании товара на сайте продавца, уточнили в ведомстве.



3 апреля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешил аптекам продавать лекарства дистанционно. Согласно документу, продажу лекарств онлайн могут начать аптечные организации, у которых есть лицензия на фармдеятельность. При этом аптеки не смогут продавать через интернет наркотические, психотропные, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.