Глава Минтруда назвал число заявлений на выплаты для детей

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что через сайт госуслуг подали почти 8 млн заявлений для получения выплат на детей от трех до 16 лет. Об этом он сообщил в программе «Познер» на «Первом канале».

По его словам, заявления охватывают 11 млн человек. «Мы с коллегами не ожидали такой востребованности меры», — отметил он. Министр добавил, что 12 мая число обращений в минуту на сайт госуслуг достигало 40 тыс.

Котюков сообщил, что физически подать заявления через МФЦ и отделения Пенсионного фонда пришли 100 тыс. человек. Министр также рассказал, что каждая семья с детьми может получить более 100 тыс. руб. в течение трех месяцев, учитывая все меры поддержки.

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