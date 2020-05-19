Медведев назвал провалом работу службы занятости во время эпидемии

Центр занятости населения в Новосибирске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российские службы занятости провалили свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, произошел провал», — сказал Медведев.

По его словам, кризисные ситуации обнажают слабые места, что произошло и в России, и в других странах. Одним из таких слабых мест стала работа отечественной службы занятости, которая показала недостаточную эффективность во время затянувшегося кризиса.

По его словам, необходимо «подумать, каким образом эти службы сделать более эффективными», чтобы сотрудники службы «не просто бумажки перекладывали, в компьютер какие-то данные вносили», но и управляли процессом трудоустройства.