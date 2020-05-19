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Медведев назвал провалом работу службы занятости во время эпидемии

Центр занятости населения в Новосибирске
Центр занятости населения в Новосибирске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российские службы занятости провалили свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, произошел провал», — сказал Медведев.

По его словам, кризисные ситуации обнажают слабые места, что произошло и в России, и в других странах. Одним из таких слабых мест стала работа отечественной службы занятости, которая показала недостаточную эффективность во время затянувшегося кризиса.

По его словам, необходимо «подумать, каким образом эти службы сделать более эффективными», чтобы сотрудники службы «не просто бумажки перекладывали, в компьютер какие-то данные вносили», но и управляли процессом трудоустройства.

Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее 18 мая министр труда Антон Котяков заявил о росте безработицы в стране. По его словам, сейчас безработными числятся 1,6 млн человек. Эта цифра, согласно прогнозам министерства, может вырасти до 2,5 млн человек.

По мнению Котякова, ситуация на рынке труда хоть и сложная, но не катастрофическая. По оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, при худшем сценарии развития эпидемии без работы могут остаться до 10% трудоспособного населения России — до 9 млн человек.

По данным майского опроса ЦСР, более половины россиян отметили снижение доходов своих семей с приходом эпидемии COVID-19. 58% сообщили об уменьшении доходов. Еще 5% заявили, что полностью их лишились.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: кризис, коронавирус, Дмитрий Медведев
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