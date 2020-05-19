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Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова сообщала об 1,434 млн безработных в Росиии. Количество потерявших работу россиян, таким образом, увеличилось на 11,5%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.

«Мы рассматривали разные сценарные прогнозы. <...> С учетом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, мы понимаем, что у нас на протяжении мая и июня будет расти количество безработных», — сказал министр.

По его словам, ситуация на рынке труда сложилась серьезная, но не катастрофическая. В Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 млн, отметил Котяков. «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.

В России за два месяца безработными признали 735 тыс. человек
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о почти двукратном росте количества безработных в России к середине мая. «<...> количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1,434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%», — сказала вице-премьер.

Таким образом, с 12 мая число безработных выросло на 11,5%, недельный прирост составил около 166 тыс. человек.

В конце апреля Антон Котяков сообщал, что один из сценариев развития ситуации на рынке труда предполагает рост безработицы до 6 млн человек. «Когда мы говорим о 5–6 млн человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это, в принципе, одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые Министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя», — отмечал министр.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозировал увеличение безработицы до 10% экономически активного населения (от 6 до 9 млн человек), если развитие ситуации будет идти по худшему сценарию. Менее драматичное развитие событий может привести к безработице до 7-8% экономического населения, сообщал Кудрин.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, безработица, Антон Котяков
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