Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек

Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова сообщала об 1,434 млн безработных в Росиии. Количество потерявших работу россиян, таким образом, увеличилось на 11,5%

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.

«Мы рассматривали разные сценарные прогнозы. <...> С учетом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, мы понимаем, что у нас на протяжении мая и июня будет расти количество безработных», — сказал министр.

По его словам, ситуация на рынке труда сложилась серьезная, но не катастрофическая. В Минтруде ожидают рост числа безработных до 2,5 млн, отметил Котяков. «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы гораздо выше», — отметил министр.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о почти двукратном росте количества безработных в России к середине мая. «<...> количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1,434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%», — сказала вице-премьер.