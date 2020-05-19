Пожертвования россиян на благотворительность в апреле выросли на 30%

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В апреле объемы пожертвований на благотворительность в России выросли на 28,8% по сравнению с мартом. Об этом свидетельствуют результаты исследования CloudPayments, которые есть у РБК.

Сервис проанализировал онлайн-пожертвования россиян в период эпидемии коронавируса с 1 марта по 15 мая. Исследование основывается на данных 770 благотворительных организаций-партнеров.

В CloudPayments отметили в марте снижение объема пожертвований на 1,4% по сравнению с февралем. Хотя по традиции март считается более успешным месяцем для благотворительных организаций, отмечается в исследовании.

Эксперты связали такую динамику с неопределенностью во время эпидемии, падением доходов россиян, а также обналичиванием денег с карт из-за опасения за их сохранность.