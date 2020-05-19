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Пожертвования россиян на благотворительность в апреле выросли на 30%

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В апреле объемы пожертвований на благотворительность в России выросли на 28,8% по сравнению с мартом. Об этом свидетельствуют результаты исследования CloudPayments, которые есть у РБК.

Сервис проанализировал онлайн-пожертвования россиян в период эпидемии коронавируса с 1 марта по 15 мая. Исследование основывается на данных 770 благотворительных организаций-партнеров.

В CloudPayments отметили в марте снижение объема пожертвований на 1,4% по сравнению с февралем. Хотя по традиции март считается более успешным месяцем для благотворительных организаций, отмечается в исследовании.

Эксперты связали такую динамику с неопределенностью во время эпидемии, падением доходов россиян, а также обналичиванием денег с карт из-за опасения за их сохранность.

Россияне пожертвовали более ₽1 млрд на борьбу с коронавирусом
Общество
Фото: s.v.talalaev / Facebook

После этого падения благотворительные фонды начали активно проводить акции, что привело к росту суммарного объема платежей на 28,8% в апреле.

Специалисты CloudPayments отметили, что россияне стали жертвовать чаще, но меньшими суммами: средняя величина пожертвований составила 797 руб. и снизилась на 21%. При этом их общее число выросло на 23%.

Как отметил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов, эти цифры говорят о росте социальной ответственности людей. Он добавил, что за первую половину мая апрельская тенденция сохранилась — число транзакций увеличилось на 17%, а средний их размер упал до 714 руб.

Аналитики назвали среднюю сумму трат россиян на благотворительность
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В благотворительном фонде «Нужна помощь» также сообщили, что изменилась и структура пожертвований. На медицину и экологию в апреле они выросли на 31 и 61% соответственно. При этом количество пожертвований на защиту прав человека упало на 17%.

К середине апреля россияне пожертвовали более 1 млрд руб. в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ на борьбу с COVID-19. Большая часть средств — 1,005 млрд руб. — была перечислена организациями. Физические лица пожертвовали 1,5 млн руб. Деньги пошли на оказание помощи пенсионерам, медработникам, поддержку волонтерских организаций, помогающих в борьбе с эпидемией коронавируса.

Теги: пожертвования, благотворительность, платежи
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