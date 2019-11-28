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Аналитики назвали среднюю сумму трат россиян на благотворительность
На размер сумм, которые россияне жертвуют на благотворительность, влияют внешние факторы, выяснили «Яндекс.Деньги» и фонд «Нужна помощь». Платежи на защиту экологии росли на фоне пожаров в Сибири

Наиболее крупные пожертвования россияне делают для помощи социально-уязвимым группам населения, а также культурным, образовательным и научным проектам, следует из исследования аналитиков сервиса «Яндекс.Деньги» и фонда «Нужна помощь» в рамках проекта «Бенчмаркинг фандрайзинговой деятельности НКО».

По данным с января по октябрь 2019 года средний размер пожертвований на помощь социально-уязвимым группам населения составил 728 руб., на науку, образование и культуру в среднем переводили по 733 руб., на права человека — 660 руб., на медицину — 480 руб., на экологию — 423 руб.

Авторы исследования отмечают, что на защиту экологии стали жертвовать больше по сравнению с прошлым годом (когда средний платеж составлял меньше 300 руб.), а переводы на помощь социально-уязвимым группам снизились с более 1 тыс. руб. до 660 руб., хотя число тех, кто жертвует таким фондам, выросло.

Финансы
Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность

На динамику платежей влияют внешние факторы, отмечают аналитики: летом росли пожертвования в организации, занимающиеся правами человека (средний платеж поднялся с 684 руб. в июне до 859 руб. в августе), а на фоне пожаров в Сибири увеличились пожертвования на экологию (в июле средний платеж достиг 400 руб, что на 36% больше, чем месяцем ранее).

Фотогалерея 
Как выглядят из космоса пожары в Сибири. Фотогалерея

Размер и количество пожертвований у большинства фондов растут к Новому году. «Особенно возрастает к Новому году объем пожертвований в пользу детей-сирот, людей с инвалидностью, пожилых людей. В прошлом году в этой категории был отмечен самый большой рост количества пожертвований — на 74% по сравнению с ноябрем. Размер среднего пожертвования составил 1312 руб».», — говорится в исследовании.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Екатерина Костина
Теги: благотворительность, Россияне
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