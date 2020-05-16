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Власти Москвы назвали преждевременным разговор об ослаблении самоизоляции

До 21–22 мая преждевременно говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве, отметили власти
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Говорить об ослаблении режима самоизоляции, введенного в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса, еще рано, заявил глава столичного департамента торговли и услуг, первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«До 21–22 числа говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — отметил он.

По словам Немерюка, первые шаги по ослаблению введенных ограничений власти уже приняли, разрешив с 12 мая вновь открыться предприятиям промышленности и строительства. После этого, по разным оценкам, на работу в Москве вернулись около полумиллиона человека, отметил он.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Режим самоизоляции в России действует с конца марта. В Москве и Подмосковье власти продлили его до 31 мая. Пока режим в силе, жителям разрешается выходить из дома только в ряде разрешенных случаев, например в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также выгулять домашнее животное неподалеку или вынести мусор. Кроме того, в столице и области введен пропускной режим: без предъявления QR-кода жители не смогут воспользоваться общественным транспортом, а нарушителям ограничений грозит штраф до 5 тыс. руб.

С 12 мая в столице вновь заработали промышленные и строительные предприятия. В связи с этим жителей Москвы и Подмосковья обязали носить защитные маски и перчатки на работе и в общественных местах. 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Москва, Алексей Немерюк
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