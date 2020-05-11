В Татарстане отменят пропуска и откроют спа-салоны

Казань (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Власти Республики Татарстан с 12 мая отменили или частично смягчили некоторые ограничительные меры, введенные в регионе в связи с эпидемией коронавируса.

Премьер-министр республики Алексей Песошин распорядился со вторника отменить пропускной режим. Соответствующий цифровой сервис прекратит работать, а базы данных с персональными данными жителей, указанными при оформлении пропусков, будут удалены.

Кроме того, с утра 12 мая прекратят работу 80 пунктов контроля, которые были установлены на границах 14 городов Татарстана. Особый порядок въезда и выезда из этих населенных пунктов отменяется.

Со вторника также в республике откроются предприятия сферы услуги и торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м. В частности, из простоя выйдут салоны красоты, спа-салоны, автомастерские, магазины одежды, обуви и бытовой техники, химчистки, предприятия сервиса и ремонта.