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В Татарстане отменят пропуска и откроют спа-салоны

Казань
Казань (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Власти Республики Татарстан с 12 мая отменили или частично смягчили некоторые ограничительные меры, введенные в регионе в связи с эпидемией коронавируса.

Премьер-министр республики Алексей Песошин распорядился со вторника отменить пропускной режим. Соответствующий цифровой сервис прекратит работать, а базы данных с персональными данными жителей, указанными при оформлении пропусков, будут удалены.

Кроме того, с утра 12 мая прекратят работу 80 пунктов контроля, которые были установлены на границах 14 городов Татарстана. Особый порядок въезда и выезда из этих населенных пунктов отменяется.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Со вторника также в республике откроются предприятия сферы услуги и торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м. В частности, из простоя выйдут салоны красоты, спа-салоны, автомастерские, магазины одежды, обуви и бытовой техники, химчистки, предприятия сервиса и ремонта.

Посещать все общественные места, торговые точки, пассажирский транспорт можно только при соблюдении масочного режима.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Запрет на работу заведений общепита, спортивных и развлекательных организаций в регионе сохраняется. Кроме того республиканские власти оставили в силе режим повышенной готовности и самоизоляции.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Татарстане к 11 мая подтвержден 1761 случай заражения. 460 человек выздоровели, пятеро — умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Татарстан, карантин, коронавирус
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