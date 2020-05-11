В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

Радий Хабиров на совещании в формате видеоконференции с главами муниципалитетов (Фото: glavarb.ru)

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба региона под руководством его главы Радия Хабирова.

«Все нормы, которые ранее ограничивали возможность выхода граждан, аннулируются. Мы, соответственно, разрешаем свободное передвижение», — заявил Хабиров.

Он также сообщил, что в Башкирии откроют все парки и скверы. Их можно будет посещать при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

К тем предприятиям, которые уже работают в республике, добавятся непродовольственные магазины. Закрытыми останутся кинотеатры, фитнес-клубы, музеи, спортивные сооружения, при работе которых существует высокий риск инфицирования. «Этот список не подлежит обсуждению, и они остаются закрытыми», — подчеркнул Хабиров, добавив, что решение по открытию этих заведений будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.