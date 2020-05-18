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Путин позвонил Алиеву из-за застрявших на границе азербайджанцев

Пребывание в Дагестане граждан Азербайджана, не имеющих возможности вернуться домой, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала еще одной точкой риска в условиях пандемии коронавируса
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось скопление в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана, пытающихся вернуться на родину. В ходе разговора, состоявшегося, как сообщает пресс-служба Кремля, по инициативе Путина, была достигнута договоренность о том, что профильным ведомствам обеих стран будут даны поручения «оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы».

В начале апреля власти Азербайджана закрыли границы страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В начале мая около тысячи граждан Азербайджана, находящихся в Дагестане, обратились к Путину с просьбой помочь им вернуться домой. В середине мая на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана был открыт пункт временного размещения и питания с целью оказания помощи гражданам Азербайджана, которые не могут выехать в свою страну.

В ходе состоявшегося в понедельник в режиме видеоконференции совещания Путина с руководством и представителями общественности Дагестана поднимался и вопрос о возвращении на родину граждан соседней страны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала скопление азербайджанцев дополнительным риском в условиях пандемии COVID-19.

«Особенность эпидситуации в республике — это большое количество граждан другой страны, граждан Азербайджана, которые сегодня скапливаются у границы. Это очень важно, эти люди накапливаются, это люди, которые должны бы вернуться на родину, но пока у них такой возможности нет. Это еще одна точка риска», — сказала она (трансляцию совещания вел телеканал РБК).

В свою очередь глава Дагестана Владимир Васильев предложил вариант урегулирования вопроса с находящимися в республике азербайджанцами.

«Было бы хорошо, если бы нам удалось синхронизировать и скоординировать наши действия. Нам бы это позволило выйти, к примеру, это обсуждаемая цифра, на 450 граждан, которые переходят с одной стороны границы на другую. Переходят — и через 15 дней мы всем объявляем, чтобы люди зря не собирались, через 15 дней (14 дней обсервация, один день на санитарную обработку) новая партия проходит. Я полагаю, это будет помогать избежать распространения инфекции, и в то же время это поставит ситуацию в управляемый системный процесс», — сказал Васильев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Согласно официальным данным, в Дагестане выявлено 3460 случаев заражения COVID-19, по этому показателю республика занимает пятое место среди регионов России, уступая только Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Нижегородской области. Из заболевших 29 человек умерли.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Азербайджан, Дагестан, Ильхам Алиев, Владимир Путин
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