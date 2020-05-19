В Москве от коронавируса вылечились две 101-летние пациентки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из московской Городской клинической больницы № 52 после успешного лечения COVID-19 выписали двух пациенток старше 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

По словам главного врача клиники Марьяны Лысенко, одна из женщин недавно отпраздновала 101-й день рождения. При поступлении у нее диагностировали двустороннюю пневмонию, кроме того, у нее были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.

COVID-19 у пожилой пациентки протекал в среднетяжелой форме, в больнице она провела 14 дней. При этом в реанимации она пробыла сутки.

Вторая пациентка — старше первой на полгода, ветеран Великой Отечественной войны. Ее удалось стабилизировать быстрее, без применения интенсивной терапии. Врачи отметили, что женщина обладает крепким для своих лет здоровьем, благодаря которому организм быстро справился с коронавирусом.