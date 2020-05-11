Путин попросил пожилых людей «еще потерпеть» самоизоляцию

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Гражданам старшего возраста нужно еще потерпеть режим всеобщей самоизоляции, чтобы не подвергать риску свои жизни и здоровье. Об этом заявил президент Владимир Путин во время телеобращения, трансляцию которого вел телеканал РБК.

«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками», — сказал глава государства, обращаясь к пожилым людям, добавив, что «нужно еще потерпеть», так как режим самоизоляции — «это вопрос жизни».

По словам Путина, режим ограничений сохраняется в том числе и из-за того, что власти делают все возможное, чтобы оградить граждан старшего возраста от угрозы коронавируса.

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