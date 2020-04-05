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Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания. А малоподвижный образ жизни на самоизоляции может сделать их сидячими или лежачими больными. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал израильский врач, анестезиолог и специалист интенсивной терапии Леонид Эйдельман.

По его словам, пожилые люди, которым требуется продолжение курса лечения или медицинская помощь при не самых острых случаях, могут избегать посещать поликлиники и больницы из-за эпидемии.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«Мы уже знаем несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя и расплачивались очень дорогой ценой», — заявил Эйдельман.

Он предостерег, что социальное дистанцирование может быть опасно для людей в возрасте. «Дистанцироваться надо физически, а не социально. Надо особенно пожилым людям поддерживать контакты», — пояснил врач.

Изолирование от пожилых людей может привести к тому, что их психологическое и физическое состояние резко ухудшиться.

В большинстве регионов России введен режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса: всем гражданам запрещено выходить из дома кроме как за продуктами, в аптеку, за медпомощью, на работу, для выгула собак или выноса мусора. В Москве и Подмосковье еще раньше всех пожилых людей обязали оставаться дома, так как они находятся в группе риска по коронавирусной инфекции COVID-19. Затем это требование распространили на регионы.

3 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщил, что 90% пожилых граждан ответственно отнеслись к карантинным мерам и соблюдают режим. Только 5% пожилых жителей столицы выходили на улицу поблизости от своего дома.

Теги: карантин, коронавирус, пожилые люди
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