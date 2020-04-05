Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания. А малоподвижный образ жизни на самоизоляции может сделать их сидячими или лежачими больными. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал израильский врач, анестезиолог и специалист интенсивной терапии Леонид Эйдельман.

По его словам, пожилые люди, которым требуется продолжение курса лечения или медицинская помощь при не самых острых случаях, могут избегать посещать поликлиники и больницы из-за эпидемии.

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«Мы уже знаем несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя и расплачивались очень дорогой ценой», — заявил Эйдельман.

Он предостерег, что социальное дистанцирование может быть опасно для людей в возрасте. «Дистанцироваться надо физически, а не социально. Надо особенно пожилым людям поддерживать контакты», — пояснил врач.