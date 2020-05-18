Россияне подали 7 млн заявлений на единовременные выплаты на детей

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За шесть дней россияне подали через Единый портал госуслуг более 7 млн заявлений на единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

Выплаты запросили для 10 млн детей. Перечисление средств будет производиться с 1 июня текущего года, оформить выплаты можно до 1 октября.

Россияне могут получить деньги на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего российское гражданства, при условии достижения ребенком 16-летнего возраста до 1 июля.

Ранее Минтруд сообщил, что получить единовременную выплату в 10 тыс. руб. могут получить почти 22 млн российских детей. Таким образом, менее, чем за неделю, за выплатами обратились около 45% получателей.