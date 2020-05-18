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Синоптик назвал сроки возвращения теплой погоды в центральную Россию

Возвращения теплой погоды в центральную Россию не стоит ждать до лета. Об этом сообщил в эфире НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ближайшую неделю Центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода из-за «гигантского циклонического вихря» североатлантического происхождения. Температура воздуха будет достигать апрельских значений. Ночью температура опустится до 0...+5 градусов. На земле ожидаются заморозки.

Понедельник, 18 мая станет самым холодным днем. Воздух прогреется до +10 градусов. Затем температура начнет повышаться до +8...+13 градусов. К выходным потеплеет до +15 градусов.

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По прогнозу синоптика, почти каждый день будут идти короткие дожди, погода будет облачной, как в «типично осенний, холодный период». По словам синоптика, в мае такие затяжные холода случаются не чаще, чем раз в 15 лет.

«К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое», — заключил Тишковец.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Накануне руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Центральной России в ближайшие пять дней. По его словам, температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.

12 мая Вильфанд спрогнозировал неоднородную погоду предстоящим летом в России. По словам синоптика, в июне выше нормы средняя температура может быть на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского округов и в Тыве. В европейской части России прогнозируется температура в пределах климатической нормы, говорил метеоролог.

Теги: «Фобос», синоптик, погода
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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
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