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Синоптики пообещали погоду с температурой ниже нормы в Москве и области

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшие дни будет ниже нормы, сообщила РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Мы продолжаем находиться под влиянием холодных воздушных масс, а это значит, что в Москве и области будут сохраняться низкие температуры ночью. До середины следующей недели ночью столбик термометра будет показывать от плюс 2  градусов до плюс 8 градусов, что для мая достаточно холодно», — сказала она.

При этом, отметила синоптик, днем температура будет повышаться. «Солнце уже высокое, хорошо прогревает земную поверхность. Тем не менее значение среднесуточной температуры останется ниже нормы на 4 градуса. Такая погода скорее характера для конца апреля», — пояснила Макарова.

По ее словам, в ближайшие дни в столичном регионе будут дожди и ветреная погода. «Максимальная температура в регионе составит плюс 15–16 градусов», — сказала синоптик.

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В разговоре с «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что на следующей неделе резкого потепления не предвидится.

Он отметил, что температура воздуха будет повышаться очень медленно на 1–2 градуса. «Резкого повышения температуры ждать неоткуда, воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов», — пояснил синоптик.

Ранее Вильфанд заявлял, что предстоящее лето в России будет теплым, но неоднородным — с волнами похолодания и потепления.

Теги: новости РБК, погода, Москва
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