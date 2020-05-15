Синоптики пообещали погоду с температурой ниже нормы в Москве и области

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшие дни будет ниже нормы, сообщила РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Мы продолжаем находиться под влиянием холодных воздушных масс, а это значит, что в Москве и области будут сохраняться низкие температуры ночью. До середины следующей недели ночью столбик термометра будет показывать от плюс 2 градусов до плюс 8 градусов, что для мая достаточно холодно», — сказала она.

При этом, отметила синоптик, днем температура будет повышаться. «Солнце уже высокое, хорошо прогревает земную поверхность. Тем не менее значение среднесуточной температуры останется ниже нормы на 4 градуса. Такая погода скорее характера для конца апреля», — пояснила Макарова.

По ее словам, в ближайшие дни в столичном регионе будут дожди и ветреная погода. «Максимальная температура в регионе составит плюс 15–16 градусов», — сказала синоптик.