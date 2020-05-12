В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».

«Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания», — сказал он.

По словам синоптика, в июне выше нормы средняя температура может быть на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского округов и в Тыве. В европейской части России прогнозируется температура в пределах климатической нормы.

Дефицит осадков вероятен на западе Центрального и Северо-Западного округов. В то же время много дождей может быть на юге Уральского федерального округа, на юго-западе и северо-востоке Сибирского округа.

В июле погода в центре европейской территории также ожидается в пределах нормы. Выше нормы средняя температура прогнозируется в Хабаровском крае и на Камчатке. На востоке Северо-Западного округа, в Приволжском округе, на западе Уральского округа возможен дефицит осадков, а избыток — на юго-западе Сибирского федерального округа.