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В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».

«Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания», — сказал он.

По словам синоптика, в июне выше нормы средняя температура может быть на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского округов и в Тыве. В европейской части России прогнозируется температура в пределах климатической нормы.

Дефицит осадков вероятен на западе Центрального и Северо-Западного округов. В то же время много дождей может быть на юге Уральского федерального округа, на юго-западе и северо-востоке Сибирского округа.

В июле погода в центре европейской территории также ожидается в пределах нормы. Выше нормы средняя температура прогнозируется в Хабаровском крае и на Камчатке. На востоке Северо-Западного округа, в Приволжском округе, на западе Уральского округа возможен дефицит осадков, а избыток — на юго-западе Сибирского федерального округа.

Август на большей части европейской территории будет более теплым, чем в 2019 году. Выше нормы средняя температура ожидается в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

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Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столичном регионе в августе может быть достаточно засушливо. Мало дождей прогнозируется на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на северо-востоке Уральского округа и в центральных районах Красноярского края. Избыток осадков возможен в Приморском крае и на юге Хабаровского края.

Материал дополняется.

Теги: погода, лето, Гидрометцентр, Роман Вильфанд
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