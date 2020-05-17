Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней», — сообщил синоптик. В умеренных и северных широтах, по его словам, будет стоять устойчиво прохладная погода.

Вильфанд объяснил похолодание переносом воздушных масс с северо-запада. В результате до следующей пятницы, 22 мая, в центральных регионах страны днем термометр будет показывать от 12 до 17 градусов выше ноля.

15 мая ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в ближайшие дни в Москве и Московской области температура воздуха будет ниже нормы на 4 градуса.