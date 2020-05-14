Вильфанд сообщил о «невероятно теплой» погоде в Сибири в течение 40 дней

Горожане на набережной реки Иртыш, Омск (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

К настоящему моменту в Западной Сибири чрезвычайно теплая погода наблюдается уже более 40 дней, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Нынешний пример Западной Сибири показывает, что это экстремальное событие», — отметил он.

По словам синоптика, в Омской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском, Забайкальском краях, а также на юге Амурской области температуры значительно превышали климатическую норму. Так, в Омской области днем температура достигала 36 градусов, в соседних областях — 30–33 градусов.

По словам Вильфанда, в России летом ожидаются частые волны тепла, однако погода будет изменчивой. «Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладными периодами», — сказал Вильфанд.