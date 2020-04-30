Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Bloomberg узнал о планах США ускорить разработку вакцины от коронавируса Общество, 08:13 Совладелец СТС и РЕН ТВ зарегистрировал дочернюю компанию в Сколково Технологии и медиа, 08:00 Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы Бизнес, 08:00 В Екатеринбурге сняли режим контртеррористической операции Общество, 07:58 СМИ узнали о решении «Спартака» выкупить Соболева у «Крыльев Советов» Спорт, 07:54 Несвоевременные эксроу: пандемия ставит застройщиков под двойной удар Pro, 07:51 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:50 Брызгалов опередил Овечкина в рейтинге самых неординарных россиян НХЛ Спорт, 07:38 NYT сообщила об обнаружении десятков тел в грузовиках в Нью-Йорке Общество, 07:32 Экономисты заявили об ощутившей «холодное дыхание кризиса» промышленности Экономика, 07:27 Цена на нефть Brent превысила $26 за баррель Экономика, 07:26 Глава дипломатии ЕС оценил вероятность распада Евросоюза из-за пандемии Политика, 07:06 В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки Общество, 07:00 Глава дипломатии ЕС — РБК: «Каждый новый кризис лишь закалял Евросоюз» Политика, 07:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Bloomberg узнал о планах США ускорить разработку вакцины от коронавируса

Проект поможет ускорить создание вакцины до конца года, а не через 12–18 месяцев, как сообщалось ранее. Bloomberg указывает, что для этого объединят силы фармацевтических компаний, государства и военных

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект, который ускорит создание вакцины против коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим проектом.

По данным агентства, время, которое понадобится для создания вакцины, планируют сократить до восьми месяцев. Проект объединит наработки частных фармацевтических компаний, государственных и военных учреждений.

Источники агентства сообщили, что в рамках проекта государственные ресурсы используют для того, чтобы быстрее тестировать наиболее перспективные образцы на животных. Содействие в этих испытания, в частности, окажет Минобороны. Вместо клинических испытаний, которые каждый производитель проводит по отдельности, власти США организуют одно большое тестирование сразу нескольких вакцин и будут продвигать дальше наиболее успешные образцы.

Один из собеседников Bloomberg отметил, что проект потребует «миллионы долларов» и часть этих денег будет потрачена напрасно, поскольку многие образцы вакцины будут неэффективны. Еще один источник указывает, что проект будет финансироваться из уже имеющихся средств и не потребует дополнительных.

ВВП США снизился впервые с 2014 года на фоне пандемии SARS-CoV-2
Экономика

Цель проекта — к январю сделать доступными 300 млн доз вакцины, отмечает источник агентства в администрации президента. Bloomberg указывает, что прецедента столь ускоренной разработки защиты против заболевания не было. Если проект будет успешным, вакцина у американцев появится к концу этого года, а не к лету следующего, сообщает Bloomberg. В конце марта директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что вакцину против коронавируса удастся создать не ранее чем через 12–18 месяцев.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

По словам официального представителя Министерства здравоохранения и социальных служб США Майкла Капуто, президент не согласился с обычными сроками разработки вакцины и поддержал достижение прорывного результата в этом вопросе.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Коронавирусом в США, по текущим данным Университета Джонса Хопкинса, заразились более 1 млн человек, свыше 60 тыс. погибли. Из-за пандемии квартальный ВВП страны впервые с 2014 года снизился почти на 5%.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, США, вакцина
Материалы по теме
ФРС США сохранила базовую ставку
Экономика
Трамп ответил на вопрос о переносе даты выборов в США
Общество
Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter