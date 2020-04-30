Bloomberg узнал о планах США ускорить разработку вакцины от коронавируса

Проект поможет ускорить создание вакцины до конца года, а не через 12–18 месяцев, как сообщалось ранее. Bloomberg указывает, что для этого объединят силы фармацевтических компаний, государства и военных

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект, который ускорит создание вакцины против коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим проектом.

По данным агентства, время, которое понадобится для создания вакцины, планируют сократить до восьми месяцев. Проект объединит наработки частных фармацевтических компаний, государственных и военных учреждений.

Источники агентства сообщили, что в рамках проекта государственные ресурсы используют для того, чтобы быстрее тестировать наиболее перспективные образцы на животных. Содействие в этих испытания, в частности, окажет Минобороны. Вместо клинических испытаний, которые каждый производитель проводит по отдельности, власти США организуют одно большое тестирование сразу нескольких вакцин и будут продвигать дальше наиболее успешные образцы.

Один из собеседников Bloomberg отметил, что проект потребует «миллионы долларов» и часть этих денег будет потрачена напрасно, поскольку многие образцы вакцины будут неэффективны. Еще один источник указывает, что проект будет финансироваться из уже имеющихся средств и не потребует дополнительных.